Lavoro. Pellegrino (FdI): Fieri per record negativo disoccupazione

“I dati sul lavoro e sull’economia continuano a dimostrare l’ottimo lavoro del governo Meloni. Sul fronte europeo è stata pubblicata oggi la previsione della Bce, la quale stima un aumento dell’1,4 per cento del Pil dell’Italia grazie ai fondi del Pnrr, che il Governo sta riuscendo ad acquisire in tempi rapidissimi. Sul fronte interno, invece, l’Istat accerta che nel novembre 2024, rispetto al mese precedente, è cresciuta l’occupazione tra le donne, i dipendenti permanenti e chi ha almeno 35 anni di età. È poi particolarmente significativo ciò che riguarda il tasso di disoccupazione generale, che scendendo al 5,7 per cento raggiunge il livello più basso di sempre. Un record di cui possiamo andare fieri e che ci incoraggia a proseguire le politiche sul lavoro adottate finora”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino.

