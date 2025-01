(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 Charlie Hebdo, Bergamini: “Dieci anni fa furia islamista nel cuore dell’Europa, terrorismo non ancora sconfitto”

“Dieci anni fa, un vero e proprio atto di guerra portò la furia islamista nel cuore dell’Europa. La strage nella redazione di Charlie Hebdo, a Parigi, fu un atto di male assoluto. E’ ancora nella nostra memoria quel gelido grido, ‘Allah Akbar’, lanciato dagli attentatori nel cuore della capitale francese. Oggi, dieci anni dopo, il terrorismo non è ancora sconfitto. Sacche di odio religioso covano nelle nostre città, anche a causa di un atteggiamento troppo remissivo delle società europee. Non dobbiamo mai smettere di lavorare per superare questo stato di cose, affermando i nostri valori fondanti, la libertà e il rispetto della persona. E contrastando in tutti i modi il fondamentalismo e l’odio religioso”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Fi e responsabile Esteri del partito azzurro.

