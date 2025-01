ACCA LARENZIA, RAMPELLI (VPC-FDI): COMMISSIONE D’INCHIESTA PARLAMENTARE CHE ACCERTI CHI HA ARMATO I RAGAZZI RAGAZZI

(AGENPARL) - Roma, 7 Gennaio 2025

ACCA LARENZIA, RAMPELLI (VPC-FDI): COMMISSIONE D’INCHIESTA PARLAMENTARE CHE

ACCERTI CHI HA ARMATO I RAGAZZI

“È giunta l’ora di condividere questa memoria, senza ipocrisie. Memoria

comune che se non può più poggiarsi sulle sentenze dei tribunali deve

fondarsi sulla verità storica. E a questa si può ancora giungere attraverso

una commissione parlamentare d’inchiesta che accerti le responsabilità di

chi ha messo in mano a ragazzi di 18-20 anni armi da guerra, mitragliette,

esplosivi determinando una vera guerra civile strisciante. Non ci sono

troppe speranze di riaprire i processi, ma capire se c’è stata una mano che

ha mosso i fili della strategia della tensione sì, è possibile. Fare luce

sarà il modo per risarcire chi ha sofferto”.

È quanto scrive il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli

di Fratelli d’Italia sul Messaggero di oggi primo firmatario della proposta

di legge di istituzione di una commissione d’inchiesta sulla violenza

politica tra gli anni ’70 e ’80 in occasione del 47^ anniversario della

strage di Acca Larenzia.

“Quarantasette anni in attesa di capire perché la mitragliera Skorpion che

uccise altre tre personalità politiche e sindacali, usata nell’azione

sanguinaria, non fu tracciata e non portò all’individuazione degli

assassini. È perfino banale che la parte offesa gridi ogni anno e in ogni

modo la sua indignazione per indagini fatte all’acqua di rose e per il

dolore che travolse un’intera generazione e i suoi figli, depositari del

racconto di una persecuzione subita nell’impunità dai propri genitori. La

strage di Acca Larenzia rappresenta per questa incredibile somma di

circostanze orribili un punto di non ritorno”.

“È giunta l’ora – ha concluso Rampelli – di condividere una memoria comune

che, se non può più poggiarsi sulle sentenze dei tribunali, deve fondarsi

su una verità storica che dia risposte alle morti assurde di ragazzi di

destra e di sinistra”.

“Rispetto all’episodio della targa ribadisco quanto già dichiarato, chi

vuole la pacificazione non prende a picconate le lapidi, a prescindere dai

loro contenuti, che io e la mia parte politica non condividiamo. Nella mia

cultura la vita e la morte contano più delle ideologie e avrei detto le

stesse cose a parti invertite, con un sindaco di destra che avesse

stabilito manu militari la rimozione di una targa alla memoria di un

ragazzo ucciso a vent’anni, seppure con contenuti totalmente non condivisi.

Ma già so che questa ipotesi non si sarebbe mai concretizzata”.