(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 ACCA LARENZIA: BONAFONI (PD), INTOLLERABILI SALUTI ROMANI COL NULLA OSTA

DEL MANCATO DIVIETO

“Lo avevamo previsto, e infatti avevamo chiesto di non autorizzare la

manifestazione.

Puntualmente ad Acca Larenzia oggi è arrivata l’apologia, coi saluti

romani, 1300 per l’esattezza, quanti erano i partecipanti al macabro rito

neofascista del “presente” andato in scena ancora una volta nel pieno della

vita di un popoloso quartiere di Roma.

Ci auguriamo che si proceda celermente all’identificazione dei responsabili

dei fatti di oggi, con la stessa solerzia con cui nel nostro Paese ormai si

identificano le più svariate manifestazioni di dissenso: i pacifisti, gli

studenti, gli ecologisti.

Davvero si poteva inaugurare in altro modo l’anno dell’ ottantesimo

anniversario della Liberazione”.

Lo dichiara in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria

nazionale del Pd.

Roma, 7 gennaio 2025

