0107 Il Sindaco Peracchini annuncia che il docufilm “Liliana” sarà proiettato e promosso dal Cinema Odeon

Il Sindaco Peracchini annuncia che il docufilm “Liliana” sarà proiettato e promosso dal Cinema Odeon

La Spezia, 7 gennaio 2025 – Il Cinema Odeon aderisce alla proiezione del docufilm “Liliana” sulla senatrice a vita Liliana Segre nelle tre giornate evento nazionali del 21, 22 e 23 gennaio per volontà dell’Amministrazione Peracchini.

Il docufilm “Liliana” che ripercorre l’infanzia, la deportazione ad Auschwitz e il ritorno a casa, è stato purtroppo frutto di polemiche di stampo nazionale, e tante Città italiane hanno già annunciato che rinunceranno alla proiezione.

La Città della Spezia, Medaglia d’oro al Merito Civile e sede del Premio Exodus che nel 2018 è stato conferito proprio a Liliana Segre, ora senatrice a vita, e conosciuta nel mondo come “Porta di Sion”, invece, orgogliosamente aderisce, coerentemente con la propria storia, alla tre giorni di visione del docufilm al Cinema Odeon, civico, e lo promuoverà come matinée agli istituti scolastici.

Secondo una recente statistica evidenziata dal Corriere della Sera, in Italia nel 2024 gli episodi di antisemitismo sono aumentati del 400%, mentre il 94% degli ebrei italiani racconta di aver subito atti di antisemitismo. Anche dalle analisi promosso dal CDEC – Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea, l’Italia risulta purtroppo come uno dei Paesi dell’Unione Europea a più alto tasso di antisemitismo.

La Città della Spezia si fregia non solo di portare avanti il Premio Exodus nel tempo per conservare e tramandare la memoria dell’aiuto prestato dalla popolazione in tutta la Provincia della Spezia ai profughi ebrei scampati alla Seconda Guerra Mondiale, ma anche di disseminare nelle vie e nelle piazze cittadine le cosiddette “pietre di inciampo”, per non dimenticare le nostre vittime rastrellate e uccise nei campi di concentramento.

A tutto questo si unisce l’impegno dell’Amministrazione a garantire e promuovere la visione del docufilm “Liliana” nel Cinema civico “Odeon”.

