(ALL.FOTO) MILANO, ‘CALZA BEFANA’ FDI A POLIZIA, DE CORATO: «IN QUESTURA HO RIBADITO MIO IMPEGNO ALLA CAMERA PER DISEGNO DI LEGGE CHE INASPRISCE PENE CONTRO ‘MARANZA’».

On. Riccardo De Corato

Gruppo Fratelli d'Italia

MILANO, 'CALZA BEFANA' FDI A POLIZIA, DE CORATO: «IN QUESTURA

HO RIBADITO MIO IMPEGNO ALLA CAMERA PER DISEGNO DI LEGGE CHE INASPRISCE

PENE CONTRO 'MARANZA'».

Il Deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, oggi in Questura con

il Questore Bruno Megale insieme

ad una delegazione di rappresentanti del Partito tra cui il Ministro

Santanchè, l'Eurodeputato Fidanza, l'Assessore Regionale R. La Russa e il

Deputato Osnato.

Milano, 06 Gennaio 2025 – «Questo pomeriggio, insieme ad un nutrito gruppo

di amici e alla delegazione di Fratelli d’Italia composta dal Ministro

Daniela Santanchè e da Europarlamentari, Deputati, Consiglieri Regionali,

Comunali, di Municipio e attivisti, abbiamo consegnato una ‘calza della

Befana’ simbolica, come gesto di solidarietà e vicinanza alle nostre Forze

dell’Ordine, al Questore dott. Bruno Megale e ai poliziotti in servizio

presso la Questura meneghina di via Fatebenefratelli. Il Sindacato dei

Funzionari di Polizia, recentemente ha chiesto di introdurre un reato

specifico di vilipendio anche contro questi ragazzi che sfidano le regole e

il buon senso ed io, in aula a Montecitorio, mi impegnerò facendomi

promotore del disegno di Legge che inasprisce le pene contro i ‘maranza’.

L’ho ribadito anche oggi, con fermezza, sia ai poliziotti che ai

Funzionari, oltre che direttamente al Questore. Io sarò sempre dalla parte

delle Forze dell’Ordine, senza se e senza ma, perchè ogni giorno questi

eroi rischiano la vita per proteggere il nostro Paese ed è inammissibile

che a queste donne e uomini vengano rivolti costantemente insulti e offese,

oltre che vili attacchi. Accolgo, inoltre, con piacere e speranza

l’apertura formale di domani, da parte della Procura di Milano, di

un’inchiesta sulle aggressioni e molestie avvenute la notte di Capodanno

nei confronti di una studentessa. Questo è un chiaro segnale che qualcosa

di veramente grave si è verificato. Torno a ribadire, infine, l’importanza

delle ‘zone rosse’, che andrebbero estese anche in altri quartieri critici

della città, e i controlli che le Forze dell’Ordine stanno intensificando

in questi ultimi giorni che, per esempio, ieri hanno fatto sì che un

francese venisse arrestato mentre rubava un orologio del valore di 400.000

euro circa, ad un turista in piazza Duomo a Milano».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice

Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*