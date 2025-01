(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 Aggressione ospedale Cotugno, De Rosa(Fi): “Episodio inaccettabile, pugno duro contro chi non rispetta personale sanitario”

Episodio gravissimo che si è consumato all’ospedale Cotugno di Napoli. Voglio esprimere la mia incondizionata solidarietà e vicinanza alla dottoressa aggredita all’interno del nosocomio partenopeo. Quanto accaduto è assolutamente inaccettabile. Uomini e donne che si prodigano per la vita degli altri devono essere messi in condizione di lavorare con tranquillità e serenità. Forza Italia fin dal primo momento, ha fortemente voluto l’approvazione della nuova riforma, pene più severe per chi si macchia di questi reati. La nuova norma infatti, prevede l’arresto in flagranza e sanzioni altissime. Continuiamo ad essere vigili, l’attenzione resta alta, per troppo tempo tale atteggiamento si è perpetrato all’interno delle strutture sanitarie. Pugno duro contro chi non rispetta il comparto medico, non arretreremo di un centimetro.

Così in una nota il Senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, Capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa.

