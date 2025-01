(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 SICUREZZA. FRIJIA (FDI): SOSTENERE LE FORZE DELL’ORDINE È IMPEGNO PER LA COMUNITÀ

“Il compito svolto dalle forze di Polizia è essenziale nella tutela della legge, spesso sotto pressione e in condizioni difficili. Il loro operato si svolge nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e, quindi nel rispetto per i diritti di tutte le persone; per questo Fratelli d’Italia in questi giorni è onorata di portare la propria solidarietà e ribadire il proprio fermo sostegno alle forze dell’ordine, dopo gli ignobili episodi di violenza verificatisi nelle ultime ore a Milano, Rimini e Abbiategrasso.”

Così Maria Grazia Frijia, deputato di Fratelli d’Italia, che prosegue: “Con la nostra iniziativa vogliamo evidenziare come senza il delicato e instancabile lavoro di donne e uomini in divisa non potrebbe esserci uno stato libero e democratico; gli insulti e le aggressioni subiti in questi giorni dalle forze dell’ordine sono di fatto un attacco alla sicurezza e all’incolumità della collettività. Le politiche del Governo Meloni stanno segnando un vero e proprio cambio di passo nella tutela della sicurezza dei cittadini e le forze dell’ordine sono presidio fondamentale per il rispetto della legalità.”

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati