Rubano (FI Campania): “Consociativismo legislatura 2015-2020, una macchia per il centrodestra”

“Il consociativismo della legislatura 2015-2020, come ricordato giustamente da Zinzi, rappresenta una delle pagine più nere per il centrodestra in Campania. Se i consiglieri regionali dell’epoca avessero svolto il loro dovere con coerenza e determinazione, non avremmo subito una sconfitta così pesante nel 2020. Quella stagione politica ha gettato le basi per la nostra peggiore débâcle elettorale, ma oggi possiamo affermare con chiarezza che i protagonisti di quegli anni sono destinati all’oblio”.

Lo dichiara Francesco Maria Rubano, vice coordinatore regionale di Forza Italia in Campania.

