(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 Tel. 0522/590211

Oggetto: comunicato stampa

Quattro incontri per ascoltare i cittadini di Albinea

L’amministrazione li ha programmati per gennaio e febbraio nelle frazioni

ALBINEA (4 gennaio 2024) – L’amministrazione di Albinea ha organizzato

quattro incontri nelle frazioni per dialogare con i cittadini. L’obiettivo è

ascoltare i residenti e le loro necessità, oltre che illustrare i primi passi

compiuti in questi mesi di amministrazione e i progetti futuri. Tutti gli incontri si

terranno a partire dalle ore 20.45.

Si partirà giovedì 16 gennaio al circolo Bellarosa di via Nobili 11 e si parlerà

delle frazioni di Montericco e Bellarosa. Giovedì 30 gennaio l’appuntamento

sarà nella sala civica di via Morandi con i residenti di Fola e Caselline. Giovedì

13 febbraio sarà la volta di Borzano e Noce nella sala riunioni del Ceas di via

Chierici 2 a Borzano. Gli incontri si concluderanno lunedì 24 febbraio con

Botteghe e Broletto alla birreria Hobelics di via Roma 10.

Marco Barbieri