Iscrizioni alle scuole d’infanzia di Albinea a partire dal 7 e l’8 gennaio

ALBINEA (4 gennaio 2024) – Da martedì 7 gennaio 2025 a sabato 1 febbraio

2025 saranno aperte le iscrizioni, esclusivamente on-line alla Scuola

dell’Infanzia Comunale “Il Frassino”.

Per presentare l’iscrizione è necessario che il genitore sia in possesso dello

spid, l’identità digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica

Amministrazione, con la massima protezione dei dati personali a garanzia della

privacy.

Il genitore che sottoscrive la domanda d’iscrizione online risulterà essere

l’intestatario del pagamento della retta di frequenza; i recapiti (cellulare ed

indirizzo e-mail) indicati in fase di iscrizione saranno utilizzati, dall’ufficio

scuola, per ogni comunicazione relativa alla frequenza del proprio figlio; si

raccomanda, pertanto, di indicare un indirizzo mail valido e di controllarlo

periodicamente e, in caso di variazione dello stesso, darne tempestiva

comunicazione all’ufficio.

Si precisa infine che al momento della compilazione dell’iscrizione verrà

assegnato alla domanda un numero da conservare in quanto indispensabile per

verificare la successiva posizione in graduatoria.

In relazione alle domande presentate, si segnala che eventuali errori, omissioni

o modifiche, da parte del richiedente, anche relativi a stati, qualità personali o

fatti successivi alla sottoscrizione della domanda, potranno essere sanati solo

se segnalati all’ufficio scuola entro il termine delle iscrizioni.

Le iscrizioni della scuola dell’infanzia statale “Lo Scricciolo” si raccoglieranno

dalle ore 8 di mercoledì 8 gennaio alle ore 20 di venerdì 31 gennaio. Il modulo

per l’iscrizione sarà scaricabile dal sito dell’Istituto Comprensivo

https://icalbinea.edu.it.

Marco Barbieri