(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 Fratelli d’Italia di Taranto e provincia manifesta la propria vicinanza e gratitudine nei confronti delle donne e degli uomini delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate portando un saluto al Questore e ai comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Taranto.

La delegazione, guidata dal presidente provinciale del partito On. Dario Iaia era composta dalle Senatrici Maria Nocco, Domenica Spinelli, Elena Leonardi, dall’On. Giovanni Maiorano, dall’eurodeputato Chiara Gemma, dal Consigliere regionale Renato Perrini e da rappresentanti territoriali del partito come il coordinatore di Taranto città Avv. Gianluca Mongelli ed il consigliere provinciale Francesco Marra.

Le visite sono state organizzate su tutto il territorio nazionale anche a seguito dell’episodio di cronaca di Villa Verucchio dove pochi giorni fa il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri è stato indagato a causa dell’uccisione di un giovane aggressore che stava creando scompiglio nella cittadinanza evitando una strage.

I rappresentanti istituzionali di Fratelli d’Italia hanno rappresentato la solidarietà alle donne e gli uomini in divisa che quotidianamente mettono a rischio la propria incolumità e la serenità personale oltre quella familiare per adempiere al proprio dovere e per garantire la sicurezza a tutti i cittadini. Inoltre, gli stessi hanno evidenziato la necessità di proseguire a lavorare dal punto di vista normativo per adottare ulteriori norme a tutela delle donne e degli uomini in divisa comunicando quanto già approvato e quanto in fase di approvazione dalla maggioranza di Governo.