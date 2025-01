Fsp Polizia di Stato: Arriva La Befana del Poliziotto 2025 a Catanzaro fra divertimento e solidarietà.

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

Arriva la Befana del Poliziotto 2025 tra divertimento e solidarietà, Mazzetti: “Orgogliosi di questa iniziativa che riafferma legalità, unità, condivisione”

Come ogni anno torna l’Epifania che è anche l’appuntamento immancabile con un evento di gioia, divertimento e soprattutto solidarietà che Fsp Polizia di Stato organizza chiamando a raccolta grandi e piccini. Torna allora a Catanzaro la “La Befana del Poliziotto” che, per questa edizione del 2025, si svolgerà in due giorni di eventi, in una grande celebrazione che mette al centro le famiglie cui sono dedicate diverse iniziative e, come non poteva essere altrimenti per una kermesse realizzata dagli amici in divisa, con un’attenzione particolare alle zone più colpite dalla criminalità.