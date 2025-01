(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 Comunicato Stampa

SCUOLA – SODDISFAZIONE PER LA DECISIONE DELLA REGIONE

DI SOSPENDERE PER UN ANNO GLI ACCORPAMENTI

Pierucci: ‘Accolta la richiesta del nostro consiglio provinciale di non accorpare l’Isi ‘Marconi’

e l’Iis ‘Don Lazzeri-Stagi’

La decisione della Regione Toscana di sospendere gli accorpamenti scolastici, come richiesto

anche dalla Provincia di Lucca per l’Isi ‘Marconi’ e l’Iis ‘Don Lazzeri-Stagi’ in Versilia è accolta con

soddisfazione dall’ente di Palazzo Ducale che vede così riconosciuto il valore della propria

richiesta.

«Il presidente Giani e l’assessora Nardini – commenta il presidente della Provincia, Marcello

Pierucci – hanno preso atto di come la decisione fosse stata presa su basi non così solide e che i

numeri, di fatto, non giustificassero quegli accorpamenti previsti dal Governo. Non può che farmi

piacere, quindi, che un ordine del giorno nato nel nostro consiglio provinciale ad opera del

consigliere Federico Gilardetti, sia stato tra i fattori che hanno innescato la riflessione che ha

portato a decidere tale proroga».

L’accorpamento dei due istituti versiliesi aveva fatto discutere e suscitato non poche proteste da

parte di insegnanti, studenti e genitori, in quanto ritenuto penalizzante da un punto di vista

didattico per le studentesse e gli studenti che frequentano ambedue gli istituti e che avrebbe

comportato anche un dimensionamento dell’organico dei due istituti con la conseguente perdita di

posti di lavoro.

Proteste che avevano fatto approdare la questione in sede consiliare, dove, a metà dicembre, in

occasione del dibattito sul dimensionamento della rete scolastica e l’offerta formativa provinciale,

il consigliere di maggioranza, Federico Gilardetti, aveva presentato un ordine del giorno, nel quale

chiedeva il rinvio di un anno della decisione di accorpamento dei due istituti scolastici. Richiesta