Massa Lombarda, 2 gennaio 2025

MASSA LOMBARDA: PREMIAZIONE DI “UNA MASSA DI GIARDINI”

Il contest, tenutosi nel mese di dicembre, consisteva nel decorare ed abbellire il proprio giardino per Natale inviando le foto al Comune

Martedì 7 gennaio alle ore 17 presso la Sala del Consiglio si terrà la premiazione della competizione gentile dal titolo “Una Massa di Giardini”. Il contest, tenutosi nel mese di dicembre, consisteva nel decorare e abbellire il proprio giardino per Natale inviando le foto al Comune. Saranno premiati i primi 3 classificati e verranno pubblicate le foto sul sito e sui canali social del Comune di Massa Lombarda.

L’ Assessore alla Gentilezza Rosanna Massabeti afferma:

“L’iniziativa una massa di giardini si inserisce nell’ambito degli eventi organizzati dall’assessorato alla gentilezza per promuovere appunto le pratiche gentili, i piccoli gesti che contribuiscono a rendere più bello e accogliente il nostro comune, come appunto addobbare il giardino di casa per le festività natalizie, al fine di condividere con tutti i passanti la bellezza e il calore delle luci del Natale. Ringrazio i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, che speriamo diventi una consuetudine nei prossimi anni. Citando Esopo "nessun atto di gentilezza, per quanto piccolo, è mai sprecato".

