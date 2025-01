(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 CONCESSIONI AUTOSTRADALI; TOSI (FI): “PER A22 BENE DIRITTO DI PRELAZIONE AGLI ATTUALI CONCESSIONARI; MA OCCORREVA FARLO ANCHE PER A4, CHE INVECE IL MIT VUOLE NAZIONALIZZARE. ZAIA SI FACCIA SENTIRE”

Bruxelles 2 gennaio – Nuova concessione della A22 Brennero-Verona-Modena: per Flavio Tosi, europarlamentare e coordinatore veneto di Forza Italia, in commissione Trasporti a Bruxelles, “è positivo che il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture dia prelazione ad Autostrada del Brennero dopo che l’attuale gestore ha presentato il project financing. In questo modo si dà continuità alla gestione territoriale dell’infrastruttura, e quindi ai progetti in cantiere, in primis la terza corsia tra Verona e Modena e l’innesto con la A1; e si mantiene un sistema di cui beneficiano anche i Comuni e i territori che attraversano l’autostrada”.

Tuttavia, sottolinea Tosi, “si sarebbe dovuto procedere così anche per A4, che è vero che è a gestione perlopiù privata, ma anche lì c’è una gestione vicina al territorio e ai Comuni sui cui passa la Brescia-Padova, che in questi anni hanno beneficiato di infrastrutture e opere. Invece per A4 il Mit informalmente ha fatto sapere ai gestori che la presentazione del project non sarebbe stata gradita. Forse perché lo Stato vuole nazionalizzarla? Ma così ci perderebbe il nostro territorio”. Per questo Tosi invita Zaia, “sempre così attento quando si tratta di infrastrutture e autostrade del Veneto orientale, a spendersi anche per gli attuali concessionari di A4. Lui voleva regionalizzare A4 assorbendola con Cav, ma anche quella non è la strada giusta, perché non è A4 che deve pagare i debiti della Pedemontana. La Brescia-Padova deve restare legata ai territori che l’attraversano”.

