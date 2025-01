(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 CAMBIANO, LOREFICE (M5S): ATTACCO VERGOGNOSO CONTRO LEGALITÀ E DEMOCRAZIA

“Quello che è successo ad Angelo Cambiano è vergognoso. Sapere che un collega, un uomo legato alla sua terra per la cui rinascita si impegna quotidianamente, sia stato oggetto di un atto vile e intimidatorio mi lascia indignato e amareggiato.

Gli spari contro la vetrata della sua segreteria politica non sono solo un gesto contro Angelo, ma un attacco a chiunque creda nella democrazia e nella legalità. Non possiamo e non dobbiamo restare in silenzio di fronte a simili provocazioni. Ad Angelo voglio dire che non è solo. Andiamo avanti, insieme, per difendere le nostre vite, i nostri valori, la nostra terra.”

Lo ha affermato il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

