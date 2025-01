(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 Appalti Guerra (Pd): Marcia indietro del governo su contratti pirata. Alti

i rischi per tutele e salari

“Ci hanno provato per l’ennesima volta e per l’ennesima volta hanno dovuto

fare marcia indietro. La versione finale del decreto di revisione del

codice degli appalti abbandona l’idea di considerare rappresentativi gli

organismi sindacali e datoriali che firmano molti contratti. Un criterio

assurdo che avrebbe favorito i contratti pirata: contratti che coprono

pochissimi lavoratori con minori tutele in termini di salute, sicurezza e

formazione, oltre che di salario. Ci hanno provato con il collegato lavoro,

ci hanno riprovato col decreto 19/2024 sul Pnrr, e ci hanno provato ancora

con la bozza del decreto legislativo sugli appalti. Questa marcia indietro

non è sufficiente. Il nuovo codice amplia le maglie per rendere gli

appalti e subappalti una catena finalizzata a ridurre tutele e salari. Lo

fa attraverso sistemi di equivalenza, scostamenti ammissibili, possibilità

di declinare i contratti applicabili in funzione di non meglio definiti

criteri di ampiezza dimensionale e natura giuridica delle imprese. Assieme

a tutte le altre opposizioni, avevamo chiesto di stralciare dalla revisione

del codice le norme sul contratto da applicare negli appalti e subappalti.

Ciò avrebbe permesso una riflessione più adeguata e un confronto più

rispettoso con le parti sociali, datoriali e sindacali. Il governo è andato

avanti lo stesso e, come al solito, la gatta frettolosa ha fatto gattini

ciechi”.

Così in una nota Maria Cecilia Guerra, Responsabile lavoro nella segreteria

nazionale del Partito democratico.

