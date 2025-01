(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

Mattarella, Mennuni (FDI): pericoli nel web, grazie Presidente per attenzione ai minori

“Ho particolarmente apprezzato il passaggio, dedicato dal Presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno, ai pericoli che si nascondono nel web e ai quali sono esposti in particolar modo i nostri giovani. Un pericolo reale, che impone il dovere preciso di agire, anche alla luce dei tanti studi scientifici pubblicati a livello nazionale o internazionale che attribuiscano, ove non regolati, ai social media il dilagare di ansia, problemi di tipo psicologico e violenza soprattutto tra i giovani. Una drammatica attualità alla quale stiamo cercando di dare risposta e soluzione, anche tramite la proposta di legge bipartisan in Senato, atta a regolamentare l’accesso dei più giovani nella dimensione digitale e a limitarne i rischi concreti.

Sono certa che l’iter legislativo, già in fase avanzata, possa concludersi quanto prima e che quindi anche l’Italia possa dotarsi, come già fatto da tante e importanti nazioni, di uno strumento legislativo innovativo e capace di prevenire, usando le espressioni del Presidente della Repubblica le “aggressioni ai ragazzi” e lenire il grave “disagio dei giovani”, tornando a dare concretezza a quella fiducia e speranza che hanno aperto e chiuso proprio il discorso di fine anno del nostro Presidente della Repubblica”.

Lo dichiara Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d’Italia.

