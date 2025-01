La Cina rivoluziona il settore con nuove batterie intercambiabili: L’innovazione di CATL

(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), leader globale nel settore delle batterie per veicoli elettrici, ha annunciato il lancio di una nuova generazione di batterie intercambiabili, sviluppate in collaborazione con quasi 100 partner. Questo passo rappresenta un’importante evoluzione nel campo delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica.

CATL ha presentato due nuovi tipi di pacchi batteria standard, disponibili in versioni basate su diverse tecnologie chimiche: il “litio ferro fosfato” e la “batteria tripla”. Queste batterie, che offrono una gamma di capacità, garantiscono agli utenti un’autonomia variabile tra i 400 e i 600 chilometri, rispondendo a esigenze diverse in termini di prestazioni e durata.

Grazie a un avanzato sistema di monitoraggio basato su un database competitivo, CATL è in grado di tracciare informazioni storiche e in tempo reale non solo su ogni batteria, ma anche su ciascuna cella. L’utilizzo di modelli per il monitoraggio del degrado consente all’azienda di ottimizzare l’efficienza delle batterie e migliorarne la durata nel tempo, offrendo maggiore valore agli utenti e contribuendo a una gestione sostenibile delle risorse.

Un elemento chiave del progetto è l’implementazione di una rete di stazioni di sostituzione delle batterie. CATL prevede di costruire 1.000 di queste stazioni entro il 2025, rendendo il processo di sostituzione delle batterie più veloce e conveniente. Questa infrastruttura potrebbe rivoluzionare il modo in cui i veicoli elettrici vengono alimentati, eliminando la necessità di lunghe ricariche e facilitando la transizione verso la mobilità elettrica.

CATL ha consolidato la sua posizione di leader mondiale nel settore delle batterie per veicoli elettrici per sette anni consecutivi, detenendo il 36,8% della quota di mercato globale nel 2023. Con sede a Ningde, nella provincia del Fujian, l’azienda ha stretto collaborazioni con importanti produttori automobilistici come BMW, Volkswagen, Daimler e Honda. Questi accordi rafforzano ulteriormente il ruolo di CATL come partner strategico nella trasformazione dell’industria globale dei veicoli elettrici.

L’introduzione di queste batterie intercambiabili non solo migliorerà l’esperienza degli utenti di veicoli elettrici, ma contribuirà anche a una gestione più sostenibile delle risorse energetiche. Grazie all’innovazione tecnologica e alla visione strategica di CATL, la Cina si conferma all’avanguardia nella transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio.