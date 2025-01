CAPODANNO RAI 1: FEDERICA FRANGI (CDA RAI): “ANGELO SOTGIU CHIEDA SCUSA AI TELESPETTATORI E AI TECNICI RAI”

(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 01 gennaio 2025 “Dopo tutte queste ore non sono ancora arrivate le scuse di Angelo Sotgiu

ai telespettatori e ai tecnici RAI per le volgari e offensive frasi fuori

luogo, pronunciate nel corso della diretta di Capodanno de L’anno che verrà

su Rai 1, di fronte alle migliaia di presenti e a più di 5 milioni di

telespettatori”. È quanto afferma il componente del Consiglio di

Amministrazione della Rai, Federica Frangi, in seguito allo sgradevole

episodio che ha visto protagonista il cantante dei Ricchi e Poveri.

“Bene ha fatto il conduttore Marco Liorni a scusarsi subito con i

telespettatori che hanno assistito al countdown per l’arrivo del 2025,

siamo ancora in attesa delle scuse di Sotgiu. Nessuno può permettersi di

lanciare insulti ai tecnici della Rai che, come sempre fanno, hanno

svolto il loro lavoro con estrema professionalità”.