TARGA ACCA LARENZIA, RAMPELLI (VPC-FDI): HO PARLATO CON IL SINDACO GUALTIERI

*Si ponga una targa istituzionale a memoria di quella indegna, Foschi si

dimetta*

“Ho informato il sindaco di Roma stamane, con il quale intercorrono

rapporti di correttezza nel rispetto delle diverse appartenenze, che la

decisione di rimuovere la targa cosiddetta ‘abusiva’ intitolata a Stefano

Recchioni nei pressi di via Acca Larenzia, a pochi giorni dall’anniversario

della strage, è stata un gesto vile, una provocazione voluta dall’attuale

inadeguato responsabile del PD romano Enzo Foschi, che ancora una volta

rinfocola gli animi e fa sciacallaggio su una data dolorosa e simbolica per

tutta la destra italiana e, spero, per tutta Italia.

Quella targa, piaccia o meno, stava lì da decenni ed è stata posta dagli

amici di Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, tre

ragazzi del Fronte della Gioventù uccisi da un commando di terroristi

comunisti e da un agente delle forze dell’ordine il 7 e l’8 gennaio del

1978. Tre vite sterminate dall’odio di quegli anni cui la magistratura

italiana non ha saputo trovare i colpevoli, o voluto, nonostante la

mitraglietta che venne usata nell’agguato fosse tracciata come arma in uso

alle organizzazioni eversive comuniste.

Ma all’epoca andava in voga l’orribile consuetudine per la quale gli

omicidi ai danni di giovani di destra dovessero restare impuniti.

È falsa l’informazione fornita al sindaco secondo la quale la targa fosse

comparsa da pochi giorni. È stata solo ripristinata in seguito ai lavori

affrontati dal condominio. Ora, se il sindaco di Roma ritiene che tutte le

targhe e le scritte abusive della Capitale debbano essere rimosse ci

piacerebbe conoscere la lista e un trasparente cronoprogramma per la

rimozione, a fugare ogni dubbio di faziosità. Faccio tuttavia presente che

il Campidoglio ha avuto 40 anni per occuparsi della Strage di Acca Larenzia

e altrettanti ne hanno avuti molti ministri degli interni del Pd che

avrebbero potuto agire sulla commemorazione del 7 gennaio, o ministri della

Giustizia che non hanno agevolato il percorso per la verità. Invece nessuno

ha osato intervenire d’autorità di fronte a quel dramma. Nessun autorevole

“compagno” ha osato anteporre il “come” vengono ricordate tre vittime

innocenti di 20 anni, al fatto drammatico accaduto, che improvvisamente,

silenziosamente e vergognosamente sembra oggi passare in secondo piano.

Gualtieri, come fecero Rutelli e Veltroni, dimostri di essere il sindaco di

tutti i romani e si rifiuti di essere strumentalizzato dal suo partito,

l’assessore alla cultura Smeriglio dimentichi il suo passato da estremista

e si dimostri all’altezza dei suoi predecessori Gianni Borgna e Miguel

Gotor, Enzo Foschi invece – nostalgico del sangue versato da ragazzi di

destra e di sinistra negli anni settanta – si dimetta dal suo ruolo per le

menzogne raccontate che hanno indotto l’amministrazione cittadina a

commettere un grave atto provocatorio a pochi giorni dal 7 gennaio.

Aspettiamo un gesto di pacificazione da parte di chi rappresenta la

capitale d’Italia, purtroppo anche Capitale degli anni di piombo.

Una targa istituzionale a memoria di quella indegna mattanza potrà essere

una proposta da valutare senza pregiudizi, a condizione che venga scritta

la verità, solo la verità, sulla matrice dell’agguato, senza compromessi e

omissioni interessate. Altrimenti le targhe cosiddette “abusive”

fioccheranno sempre, rimuoverle sarà inutile perché saranno legittime

spontanee rappresentazioni di un dolore cui le istituzioni si rifiutano di

farsi carico”. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei

deputati Fabio Rampelli.