(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 *Piazza Casali, la Soprintendenza approva il progetto di riqualificazione*

Il progetto di riqualificazione di Piazza Casali è stato approvato da parte

della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di

Parma e Piacenza. «Questo traguardo significativo – afferma con

soddisfazione l’assessora comunale alla Rigenerazione urbana Adriana

Fantini – segna un importante passo avanti verso la trasformazione di uno

spazio centrale della città, che sarà restituito alla comunità come piazza

pubblica».

Il progetto prevede la demolizione dell’attuale edificio che ospita il

mercato coperto per lasciare spazio a una piazza rinnovata e accogliente.

La progettazione è stata curata dallo studio Arteas di Reggio Emilia.

Il progetto si inserisce nel programma di rigenerazione urbana promosso

dall’Amministrazione comunale e prevede il trasferimento delle attività del

mercato coperto nelle ex Scuderie di Maria Luigia. Questa soluzione, resa

possibile grazie ai fondi del Bando Periferie, consentirà di liberare

Piazza Casali e di trasformarla in uno «spazio inclusivo e accessibile».

Il percorso di approvazione ha richiesto un’attenta collaborazione tra le

istituzioni per garantire il rispetto del patrimonio culturale e

archeologico dell’area. L’Amministrazione comunale desidera ringraziare la

Soprintendenza «per la sollecitudine e il supporto offerto ai progettisti

nell’analisi del progetto di fattibilità tecnico economica, che ha permesso

di giungere all’approvazione entro la fine dell’anno». Particolare

attenzione è stata posta dalla Soprintendenza alla tutela archeologica,

alla qualità dei materiali e alla coerenza estetica con il progetto

dell’adiacente Piazza Cittadella.

Piazza Casali, situata a ridosso del convento del Carmine, ha una storia

che va dagli antichi chiostri dei Carmelitani fino alla sua funzione

attuale come sede di un mercato rionale ospitato in un edificio

prefabbricato della metà degli anni cinquanta. Oggi l’area è caratterizzata

da pressoché totale assenza di verde e da un traffico intenso. Il nuovo

progetto mira a trasformarla in un luogo di incontro e socializzazione.

Sarà creato un “hortus”, un giardino che richiama la tradizione degli orti

urbani, seguendo la traccia dell’antico chiostro seicentesco. Percorsi

pedonali immersi nel verde e aree per il relax renderanno la piazza un

luogo accogliente e vivibile. Sarà inoltre realizzato un piccolo parcheggio

per i frequentatori del mercato coperto, con relativo accesso carrabile e

possibilità di transito per i residenti prospicienti la piazza.

Il piano prevede un incremento degli spazi pedonali, la piantumazione di 46

alberi per contrastare l’isola di calore, e l’utilizzo di materiali

sostenibili come la pietra di Luserna e pavimentazioni drenanti. La nuova

Piazza Casali sarà un ambiente multifunzionale pensato per eventi, mercati

e momenti di socializzazione, con un ridotto impatto del traffico veicolare

e un miglioramento del comfort urbano.

Il progetto si collega a quello di Piazza Cittadella, dove è previsto un

parcheggio sotterraneo. Pur con obiettivi distinti, i due interventi

saranno armonizzati tramite materiali e dettagli comuni, puntando su

sostenibilità e mitigazione dell’impatto climatico.

«Restituire Piazza Casali alla comunità come spazio pubblico – dichiara

l’assessora Fantini – rappresenta una pietra miliare per la nostra

Amministrazione. Questo progetto valorizza il nostro patrimonio storico e

risponde al desiderio della cittadinanza di avere spazi condivisi e

accoglienti. Si inserisce in una nuova idea di città che ridisegna tutto il

comparto nord e si estende alla rifunzionalizzazione dell’Arena Daturi,

come spazio urbano accessibile, aperto al pubblico e infrastrutturato per

grandi eventi».

L’intervento si colloca all’interno della più ampia visione di

rigenerazione dell’area nord di Piacenza, un piano che punta a ridefinire

l’identità della città unendo sostenibilità, innovazione e attenzione al

patrimonio architettonico.

Andrea Pasquali

Portavoce del Sindaco

Comune di Piacenza