CS – GINOSA (TA) NUOVO FINANZIAMENTO OTTENUTO PER ATTREZZATURE TECNICO-SPORTIVE

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 GINOSA, NUOVO FINANZIAMENTO OTTENUTO PER ATTREZZATURE TECNICO-SPORTIVE

Racchette, reti per la pallavolo, tappetini, materassi di protezione,

casacche, cronometri digitali ecc. Sono le attrezzature di cui il Comune di

Ginosa si doterà grazie a un nuovo finanziamento regionale ottenuto, pari a

6.100 euro (Avviso F 2023) per l’acquisto di attrezzature tecnico –

sportive, fisse e mobili, necessarie allo svolgimento ed allo sviluppo

dell’attività sportiva.

Queste attrezzature saranno destinate alle scuole di Ginosa e Marina di

Ginosa, permettendo così agli studenti di beneficiare di nuove risorse

moderne e adeguate per praticare diverse discipline e crescere in un

contesto che valorizza il benessere fisico e i valori dello sport.