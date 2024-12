(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 30/12/2024

Consiglio | ore 15:46

I Cantori della Stella in Consiglio provinciale

Bambine e bambini di Nova Ponente hanno portato la lieta novella accolti dal presidente Schuler: “Il vostro messaggio di pace è particolarmente importante in questo periodo”.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/i-cantori-della-stella-in-consiglio-241230)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/mr/QjfiBxHB8A7BeZYxHh_UFoUc4vs5VX-rGfbGAcotn0ZlnRSMZb1Xjxwr-xxhY2ALESutbHzp_QNLk7fjuN81WfwQoU8_Biq7LM1Uj8O1Dus5_7rFl4NRne2M4TMBIBvT3NuPPYhU8YAPTC4wSBKFsCG5lZSW2ZsXWgI-_NtFP5vi-bbv92tx_uB4ewu-uO1GLeKtQZ3IqSNMPZozcFn5hLH6ETqK_4fEhkGQ6VxSAHt_sVQ) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/un/ARfLYeP6nB0F9RTwDCmwFgq9PwM8AU1Gu_hw2gZ9plk9y4Wz7Vgb8dgoDe4hU9iz25mSIBro_WAm_iBeE4Phb1YzKWbvTdtyHSkEnVUZD2-MC1_DGHlXAdGCSNlKjnFXtAZkuevj85Ev5hrcF0AnkE7II_H-HNtB3VLnct6eYrf8DFvEP-eqKIROQosCy_l9P9EPWTI71Etx8XOvc740stlF2FKiVvt4Ge04YA3RbrB9JO4QTsZLfz72zwmJaFI7HdrHHgfBBfmmSl0)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.