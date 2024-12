(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Roma. Cicculli-Luparelli (Sce Campidoglio): “Con cultura diffusa e gratuita si accende il primo dell’anno nelle periferie”

Roma, 29 dicembre 2024 – “Siamo contenti dell’attenzione che Roma Capitale, con l’assessorato alla Cultura affidato a Massimiliano Smeriglio, ha riservato alle periferie con Roma Capodarte 2025 un programma culturale diffuso e gratuito che porterà il primo gennaio, in particolare, la musica a risuonare a San Basilio e Casal del Marmo. Qui le voci di Giancane e Rancore si uniranno in dialogo con oltre 100 eventi sparsi in tutti i Municipi della città che animeranno vie e piazze, ma anche biblioteche, musei e teatri che saranno eccezionalmente aperti al pubblico. Un’offerta capillare che avrà un momento significativo nel messaggio di pace interpretato sul Belvedere del Gianicolo da Tosca e coristi romani. Non c’è modo migliore di aprire il nuovo anno confermando Roma Città nel mondo, titolo scelto per questa edizione, una Capitale che guarda alle interconnessioni fra centro e periferie come traiettoria principale del suo futuro e riempie di significato la sua centralità all’interno del Mediterraneo in ottica dello stop a tutte le guerre”.

Così in una nota Michela Cicculli e Alessandro Luparelli consiglieri capitolini di Sinistra civica ecologista.