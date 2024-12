Comunicato Stampa “L’albero del libro, gli studenti del Casimiri hanno promosso la lettura nella comunità gualdese”

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

lun 30 dicembre 2024 Comune di Gualdo

Tadino

“L’albero del libro”: gli studenti del Casimiri hanno promosso

la lettura nella comunità gualdese.

Grande partecipazione per “L’albero del libro”, un’interessante iniziativa che ha

visto gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Raffaele Casimiri” di

Gualdo Tadino (il 27 e il 28 dicembre) impegnati presso l’atrio del Comune di

Gualdo Tadino, dalle ore 16 alle 18, a coordinare uno scambio di libri in buone

condizioni, in occasione delle prossime festività natalizie, con la finalità di

avvicinare la popolazione al piacere della lettura.

L’evento, patrocinato dal Comune di Gualdo Tadino, ha visto tantissimi cittadini

partecipare attivamente, portando e prendendo libri di qualsiasi genere in uno

stand appositamente allestito dai ragazzi degli indirizzi liceali, del tecnico

grafico e del professionale socio-sanitario, coordinati dalla referente del

progetto, la prof.ssa Katia Tittarelli.

All’iniziativa ha preso parte in tutti e due giorni l’assessore all’istruzione e alla

cultura del Comune di Gualdo Tadino Gabriele Bazzucchi.

“L’istituto Casimiri con questo progetto di alta valenza formativa e sociale si

conferma una realtà solida e ben radicata nel territorio – ha dichiarato con

soddisfazione l’assessore Bazzucchi – capace di valorizzare in maniera semplice

ed efficace la cultura del libro, con un’idea fresca e dinamica, lasciando ampio

spazio ai ragazzi e coinvolgendo tutta la comunità.

L’istituto scolastico si conferma una vera eccellenza, sapendo coniugare il rigore

della didattica con attività e progettualità di ampio respiro, capaci di far

acquisire competenze trasversali e fondamentali per la formazione di persone

consapevoli, preparate e pronte ad affrontare le sfide universitarie e

professionali della vita”.

