(ACON) FOTOVOLTAICO. CAPOZZI (M5S): TEMPO SCADUTO, GLI IMPIANTI PROLIFERANO

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 (ACON) Trieste, 30 dic – “La Regione Friuli Venezia Giulia

avrebbe dovuto, entro 180 giorni dal 2 luglio scorso, emanare una

legge con la quale individuare le aree non idonee per la

collocazione di impianti fotovoltaici. Tuttavia, a oggi, il

disegno di legge approvato dalla sola Giunta lo scorso 13

dicembre non ? ancora stato consegnato al Consiglio regionale”.

Il ritardo ? segnalato in una nota dalla consigliera regionale

Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle), facendo esplicito

riferimento “ai tempi con i quali la Regione intende individuare

le aree non idonee all’installazione di parchi fotovoltaici”.

“I termini – rimarca la Capozzi – sono ormai scaduti. Se solo lo

Stato volesse, infatti, potrebbe gi? attivare i poteri

sostitutivi davanti all’inerzia della Regione ma, di sicuro, non

per avere limiti pi? restrittivi rispetto quelli attuali. In ogni

caso, anche se il Consiglio regionale avesse approvato la legge

nei termini previsti, la terza in tre anni su questo tema, non

sarebbe immediatamente efficace. Come, del resto, non lo sono

state le precedenti”.

“La nuova norma – precisa la pentastellata – stabilisce, infatti,

che nulla cambi fino all’approvazione di un’altra delibera. Alla

Giunta si concedono altri dodici mesi di tempo per individuare la

cartografia delle aree non idonee, sperando che non servano tutti

e dodici. Dopo un passaggio in sede di Commissione consiliare, la

delibera rimarr? sul sito della Regione per una trentina di

giorni per essere oggetto di eventuali osservazioni: solo allora

torner? davanti all’Esecutivo per il recepimento di quanto

segnalato da cittadini e portatori di interesse. Finito l’iter,

le aree non idonee avranno piena efficacia sugli impianti da

realizzare, ma non su quelli gi? richiesti o che verranno

richiesti nel frattempo”.

“Soltanto in quel momento – sottolinea ancora la rappresentante

del M5S – avrebbero piena efficacia anche i nuovi requisiti per

gli impianti che necessitano di una Valutazione di impatto

ambientale, tra i quali l’accumulo con gli altri parchi della

zona, unica vera innovazione prevista”.

“Si tratta di una norma che rischia eventuali impugnazioni

governative, azioni che allungherebbero ulteriormente i tempi e

darebbero ulteriore margine per inoltrare domande. Domande che

non si sono arrestate nemmeno durante il periodo natalizio –

conclude la Capozzi – e che sono state presentate per due nuovi

parchi agrovoltaici: un ulteriore impianto a Pradamano da 40 Mw,

pi? uno tra San Quirino e Montereale Valcellina da 80 Mw”.

ACON/COM/rcm

301038 DIC 24