A Udine il primo appuntamento del 2025 per la scherma internazionale giovanile: tutti gli italiani in gara

giovanile nel segno della “sostenibilità”: 20 spadiste azzurrine pronte

per la Coppa del Mondo Under 20. C’è anche il Circuito Europeo Under 23

di sciabola con 95 atleti italiani in pedana

UDINE – Fa tappa in Friuli Venezia Giulia per il 19° anno la Coppa del

Mondo Under 20 che nel primo weekend di gennaio aprirà il 2025 della

scherma giovanile internazionale. Dopo le edizioni all’allora Villaggio

Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro e al PalaIndoor Ovidio Bernes di Udine,

per il terzo anno consecutivo il Trofeo Alpe Adria si terrà al Quartiere

Fieristico Udinese a Martignacco dove si svolgeranno le gare di spada

femminile individuale e a squadre della Coppa del Mondo Under 20 e,

novità del 2025, una prova del Circuito Europeo Under 23 “Fencing for

Everyone” di sciabola, maschile e femminile, individuale e a squadre.

Sabato 4 gennaio sarà appannaggio delle spadiste per la prova

individuale, domenica 5 gennaio si disputeranno la gara a squadre di

spada femminile e le prove individuali di sciabola, mentre lunedì 6

gennaio le gare a squadre di sciabola chiuderanno il programma.

Le azzurrine della spada femminile

Sono 227 le atlete che hanno confermato la loro presenza per la gara di

spada femminile, valido per la Coppa del Mondo Under 20 stagione

2024/2025, con 37 Paesi rappresentati. Le 20 le spadiste azzurrine

impegnate sulle pedane friulane sabato 4 (con il via alle ore 9) saranno

Matilde Bellini, Maria Roberta Agata Casale, Alice Casamenti, Vittoria

Cavani, Ludovica Costantini, Aurora Maria Cristina, Allegra

Cristofoletto, Benedetta Giuffrè, Martina Guerrieri, Silvia Liberati,

Benedetta Madrignani, Lucia Miglino, Eleonora Orso, Chiara Panzera,

Giulia Paulis, Mariachiara Testa, Elisa Treglia, Francesca Vai, Asia

Vitali e Federica Zogno.

Domenica ben tre prove in pedana. Si chiude la due giorni della Coppa

del Mondo Under 20 con la prova a squadre (inizio dalle 9.30) con

l’Italia che sarà rappresentata dal quartetto composto da Allegra

Cristofoletto, Benedetta Madrignani, Eleonora Orso e Giulia Paulis.

La Coppa del Mondo Giovani di spada femminile si chiuderà domenica 5 con

la prova a squadre (inizio dalle 9.30) in cui l’Italia che sarà

rappresentata dal quartetto composto da Allegra Cristofoletto, Benedetta

Madrignani, Eleonora Orso e Giulia Paulis. Le spadiste azzurrine a Udine

saranno guidate dal Commissario tecnico Dario Chiadò e dai maestri di

staff Mario Renzulli e Francesca Boscarelli.

Nelle stesse giornate il circuito iridato Under 20 di spada maschile

farà invece tappa a Basilea [1].

La giovane Italia della sciabola

La grande novità di questa edizione è il debutto del Circuito Europeo

Under 23 “Fencing for Everyone” – Coppa del Mediterraneo della sciabola

femminile e maschile. Domenica 5 gennaio si terranno le gare

individuali. Sono 48 gli sciabolatori italiani iscritti alla prova

maschile: Riccardo Maria Aquili, Antonio Aruta, Riccardo Barionovi,

Andrea Barlocci, Cosimo Bertini, Pietro Bertola, Giuseppe Calviati,

Edoardo Cantini, Matteo Casavecchia, Davide Cicchetti, Christian

Colautti, Federico Cuccioletta, Manuel Dentato, Lorenzo Di Prospero,

Pablo Giovannetti, Andrea Guardalà, Salvatore Lazzaro, Davide Mannucci,

Giorgio Marciano, Giuseppe Marciante, Marco Mastrullo, Andrea Mignucci,

Emanuele Nardella, Lorenzo Ottaviani, Francesco Pagano, Giuseppe Perna,

Alessandro Perugini, Aryan Piccinini, Filippo Picchi, Arnaldo Piserchia,

Lapo Jacopo Pucci, Nicola Raggi, Edoardo Reale, Leonardo Reale, Valerio

Reale, Marco Rutigliano, Mattia Siano, Massimo Sibillo, Lorenzo

Simionato, Filippo Simionato, Marco Stigliano, Daniele Stirpe, Antonio

Tallarico, Leonardo Tocci, Tiziano Tomassetti, Andrea Tribuno, Lupo

Veccia Scavalli e Davide Vivaldi.

Nell’individuale di sciabola femminile, invece, al via 47 atlete sotto i

colori dell’Italia: Sofia Alberti, Flavia Astolfi, Ginevra Bigagli,

Arianna Blandino, Elisabetta Borrelli, Leonilda Buenza, Francesca Burli,

Ilaria Calviati, Mia Cantini, Gaia Karola Carafa, Ludovica Carnevale,

Valentina Cattaneo, Eleonora Colella, Margherita Colonna, Francesca

D’Orazi, Chiara Mariannunziatina Di Benedetto, Caterina Emma, Arianna

Emma, Valeria Fondi, Diletta Fusetti, Vittoria Fusetti, Benedetta

Fusetti, Carlotta Fusetti, Giada Galetti, Noemi Lola Gerli, Margherita

Giordani, Amelia Giovannelli, Elisa Grassi, Sofia Gullo, Michela Landi,

Francesca Romana Lentini, Vittoria Mocci, Alessandra Nicolai, Ludovica

Maria Parma, Giorgia Pecorella, Alessia Piccoli, Laura Maria Francesca

Portaluri, Zoe Pozzi, Matilde Reale, Chiara Resciniti, Rachele Saracaj,

Manuela Spica, Benedetta Stangoni, Ginevra Testasecca, Elide Vittoria

Valsecchi, Amalia Viglino e Gaia Zucchelli.

Lunedì 6 gennaio la terza ed ultima giornata di gare con la competizione

a squadre. L’Italia nella prova maschile schiera il quartetto composto

da Christian Colautti, Filippo Picchi, Antonio Tallarico e Andrea

Tribuno mentre nella competizione femminile spazio per Margherita

Colonna, Sofia Albieri, Alessandra Nicolai ed Elisabetta Borrelli.

Il CT Nicola Zanotti sarà presente a Udine, affiancato dai maestri di

staff Luigi Miracco, Sorin Radoi, Ilaria Bianco, Marco Ciari, Luigi

Miracco e Diego Occhiuzzi.

Sostenibilità e Madrina

L’anno scorso la Coppa del Mondo Under 20 di Udine fu il primo evento

carbon neutral nella storia della scherma e anche quest’anno il Comitato

organizzatore, presieduto da Paolo Menis, ha voluto proseguire nel

percorso di sostenibilità ambientale. Come nel 2024, saranno attuate

diverse iniziative concrete per ridurre l’impatto ambientale della