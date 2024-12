(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 dicembre 2024 VIOLENZA SULLE DONNE. CAMPIONE (FDI): GRAZIE A VALERIA ROSSI, CORAGGIOSA TESTIMONIANZA SUGLI ABUSI SUBITI

«L’intervista televisiva di Valeria Rossi, la cantautrice che ha rivelato degli abusi subiti da bambina da un amico di famiglia, è sconvolgente, ma è anche una straordinaria testimonianza per tutti noi. Bene ha fatto Canale 5 a mandare in onda la replica della trasmissione Verissimo nel periodo natalizio, perché è il modo migliore per mantenere alta l’attenzione su un fenomeno purtroppo tuttora drammaticamente attuale».

Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia componente della Commissione bicamerale contro la violenza sulle donne. «Ha destato impressione inoltre – prosegue la senatrice di FdI – quando l’artista ha raccontato a Silvia Toffanin che nessuno, a casa sua, si era accorto di quanto stava accadendo. Non solo: anche a distanza di anni, le cose non sarebbero cambiate, Valeria Rossi ha infatti rivelato che persino il padre le avrebbe detto di tacere su quegli abusi per “non rovinare una famiglia”, perché paradossalmente l’apparenza contava di più di quello che succedeva dentro”. La testimonianza coraggiosa di Valeria resa a Verissimo rappresenta un messaggio potente per tante donne, può aiutarle a trovare il coraggio di denunciare i propri aguzzini. Oggi – conclude la senatrice Campione – possiamo dire a Canale 5 che ha scelto di mandare in onda la replica dell’intervista e alla cantante diventata famosa per il brano ‘Dammi tre parole’, una parola sola: ‘Grazie’».

