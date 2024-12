Ronzulli (FI): solidarietà a vicepresidente provincia Bat, Di Noia

(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

“Voglio esprimere la mia massima solidarietà e vicinanza al vicepresidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Lino Di Noia, per il grave atto intimidatorio di cui è stato vittima questa notte. Sono certa che quanto accaduto lo spingerà a combattere con ancora più determinazione le sue battaglie politiche, perché di fronte alla violenza l’unica risposta possibile è quella di non smettere di lottare per le proprie idee e per il bene della comunità”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.