(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 dicembre 2024 MILANO, OSNATO (FDI): GRAZIE SALA, CAPODANNO SENZA MUSICA NELLA CAPITALE DELLA PAURA

“Come recita un titolo di giornale, Milano, che fra poco più di un anno ospiterà le Olimpiadi, da ‘capitale morale’ della Nazione è ormai diventata ‘capitale della paura’. E, a differenza di tante altre città europee, non avrà un concerto di Capodanno in piazza. Così resta ben poco da ‘bere’, ovviamente con moderazione, a differenza dei gioiosi anni passati… e molto da ‘temere’, fra baby gang e delinquenti solitari, in una notte buia e senza musica. Grazie alla giunta Sala per questo regalo!”. Lo dichiara Marco Osnato – deputato milanese di Fratelli d’Italia – commentando il modo in cui il capoluogo lombardo si avvia verso il 2025. “E’ il risultato delle politiche fallimentari di Majorino e compagni, che, invece di favorire integrazione culturale e armonia sociale con decisioni concrete, hanno soltanto riempito di soldi alcune associazioni amiche”, prosegue l’esponente di FdI. “La sensazione di impunità è così diffusa che ormai i malintenzionati arrivano anche da fuori, fiduciosi nel bottino. Questura e Prefettura fanno il possibile per la sicurezza dei cittadini, grazie anche agli sforzi di Governo e Parlamento in favore della legalità. Ma senza l’attenzione quotidiana da parte degli enti locali, purtroppo, la situazione resta critica”, aggiunge. “Tirèmm inànz nell’auspicio che ci sia luce dopo questa giunta, nel 2025 e ben oltre”, conclude Osnato.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati