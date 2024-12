(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 dicembre 2024 Manovra: Leoni, aiuta famiglie e imprese. FI e cdx tutelano fasce deboli

“Nella legge di Bilancio, su 30 miliardi totali, 20 sono destinati ad aiutare famiglie e imprese. Cito tre provvedimenti che per noi sono fondamentali: il taglio dell’IRES alle imprese che decidono di reinvestire propri utili e quindi di assumere; la riduzione delle aliquote IRPEF da 4 a 3, quindi un fisco più snello e meno farraginoso; il taglio del cuneo fiscale, che non solo viene stabilizzato, ma viene anche esteso ai redditi fino a 40.000 euro”. Lo ha detto Simone Leoni, responsabile dell’Organizzazione di Forza Italia Giovani e segretario regionale del Lazio, intervenendo a 4 di Sera Weekend. “Questi – ha proseguito – sono provvedimenti concreti che aiutano le famiglie e soprattutto chi è più in difficoltà. La sinistra una volta aiutava i poveri, oggi a tutelare le fasce più deboli, sono il centrodestra e Forza Italia”, ha concluso.

