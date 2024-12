(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 dicembre 2024 LAVORO. ALMICI (FDI), POLITICHE GOVERNO MELONI VINCENTI SOPRATTUTTO PER DONNE

“I dati recentemente pubblicati dalla CGIA di Mestre confermano il successo delle politiche del lavoro promosse dal governo Meloni, evidenziando i progressi significativi in termini di occupazione, pari opportunità e partecipazione femminile al mercato del lavoro. Negli ultimi due anni, l’occupazione in Italia è aumentata di 847.000 unità, con una crescita complessiva del +3,6%. Questo risultato si riflette non solo nel numero di posti di lavoro, ma anche nella qualità degli stessi, grazie al deciso miglioramento delle condizioni lavorative per le donne. In particolare, si registra una riduzione dei contratti precari e un sensibile incremento dell’occupazione femminile, che ha permesso all’Italia di diventare leader in Europa per numero di lavoratrici indipendenti. Con oltre 1,6 milioni di lavoratrici autonome, l’Italia ha superato paesi come la Francia e la Germania, consolidando il suo primato assoluto in Europa. Le politiche adottate dal governo hanno dato un impulso significativo all’imprenditorialità femminile, creando un ambiente favorevole per le donne che desiderano conciliare lavoro e famiglia. Questo impegno è ulteriormente rafforzato dalla recente legge di bilancio, che conferma l’attenzione del governo per la natalità, le pari opportunità e la conciliazione vita-lavoro. I numeri confermano un successo straordinario per le politiche di occupazione e l’empowerment femminile, inviando un chiaro segnale che il governo Meloni è sulla strada giusta per promuovere una crescita equilibrata e inclusiva. Sebbene siano stati raggiunti traguardi importanti, è evidente che c’è ancora molto da fare. Tuttavia, questi risultati ci spingono a guardare al futuro con maggiore determinazione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici.

