Cisl. Mancini (FdI): Sbarra esempio di dialogo aperto e senza pregiudizi

“L’impronta personale segnata da Luigi Sbarra, che oggi ha annunciato le sue prossime dimissioni da segretario generale della CISL per raggiunti limiti di età, rappresenta l’esempio più vero di come il dialogo aperto e senza pregiudizi tra ruoli diversi, per natura potenzialmente antagonisti, possa condurre a risultati positivi nello sforzo verso obiettivi comuni. Il modo con cui ha interpretato l’azione sindacale ha portato un contributo significativo nel confronto e nella trattativa con il governo in merito alla formulazione della recente legge finanziaria, dove pragmatismo e concretezza sono prevalsi nel determinare numerosi provvedimenti a difesa dei lavoratori e dei nuclei familiari, nonostante la limitatezza delle risorse ed i vincoli di bilancio. Con Luigi Sbarra condividiamo poi la necessità di modernizzare le relazioni sindacali in maniera tale da saper rispondere alle nuove esigenze maturate nel mondo del lavoro; può andare in tal senso anche il progetto di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese con l’obiettivo di valorizzare professionalità e competenze a tutti i livelli per crescere in occupazione e produttività, tenendo ovviamente in primo piano la sicurezza nei luoghi di lavoro. Per questo lo ringraziamo cordialmente e facciamo i migliori auguri a chi raccoglierà il suo testimone per affrontare il percorso che ci attende”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Mancini, componente della Commissione Lavoro.

