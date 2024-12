(AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 dicembre 2024 Manovra. Mancini (FdI): Valorizza l’occupazione e sostiene le imprese

“Un equilibrio economico difficile, che salvaguarda le famiglie e le fragilità, tutela i redditi medio bassi, valorizza l’occupazione e sostiene le imprese: questo il risultato raggiunto con la terza legge finanziaria del Governo di Giorgia Meloni che ha concluso oggi il suo iter in Senato. Abbiamo mantenuto gli impegni presi con cittadini e continuiamo a lavorare per il rilancio dell’Italia. I risultati raggiunti sono dalla nostra: l’occupazione raggiunge un livello mai visto, crescono le tutele per o lavoratori e soprattutto per le donne, siamo il quarto Paese esportatore al mondo pur non essendo la quarta economia, abbiamo ridotto la pressione fiscale e creiamo incentivi per il nostro sistema economico e produttivo. Non ci illudiamo, c’è ancora molto da fare dopo troppi anni caratterizzati dall’assistenzialismo, tuttavia abbiamo finalmente imboccato la strada della ripresa, che valorizza le straordinarie capacità del sistema produttivo italiano. E la nostra credibilità internazionale con Giorgia Meloni ha raggiunto un livello mai visto. Al lavoro nel 2025 con rinnovato impegno per consolidare e rilanciare i risultati raggiunti”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini, componente della commissione Lavoro.

