sab 28 dicembre 2024 CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI GIULIANO MUSCO

Il Comune di Spoleto esprime il cordoglio della comunità cittadina per la scomparsa di Giuliano Musco, da sempre impegnato nel mondo del volontariato a cui ha avuto la capacità di fornire, nei tanti anni di attivismo, un contributo determinante e appassionato.

“Abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci l’ultima volta durante l’incontro organizzato a Santo Chiodo per la definizione dei progetti di Agenda Urbana – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – Anche in quella occasione il suo apporto, la sua conoscenza e il desiderio di contribuire allo sviluppo e, al tempo stesso, alla salvaguardia del territorio, hanno fornito all’amministrazione spunti di riflessione e di approfondimento di grande valore.

Con lui perdiamo una figura importante per la nostra comunità, perché Giuliano Musco ha avuto il grande pregio di dedicarsi alla sua terra e alla sua gente, ai giovani come alle tematiche ambientale, nella profonda convinzione, da me condivisa, che l’attivismo civico possa sempre contribuire a definire politiche, percorsi di condivisione e progetti di miglioramento per la città.

Alla famiglia esprimo, a nome della città, le più sentite condoglianze”.

Leader civico della comunità di Santo Chiodo e San Nicolò fin dagli anni '80, Giuliano Musco, scomparso all’età di 79 anni, è stato da sempre impegnato contro l'inquinamento ambientale, per la bonifica dei siti contaminati e la messa in sicurezza idrogeologica dell'area. Un uomo attivo nelle azioni di solidarietà verso gli ultimi, nell'animazione territoriale con i giovani e nell'attivismo civico.

I funerali si svolgeranno oggi, sabato 28 dicembre, alle ore 15.00 nella chiesa di San Giovanni Paolo II a San Nicolò.

Spoleto, sabato 28 dicembre 2024