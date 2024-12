(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 MO, ALOISIO (M5S): MORTE NEONATI A GAZA SIA MONITO PER LA PACE

Roma 27 dic – “In un periodo che dovrebbe simboleggiare la speranza e la rinascita, devasta la notizia della morte per ipotermia di neonati nelle tendopoli della Striscia di Gaza. Ogni bambino che muore di freddo, ogni innocente colpito da raid aerei, è un richiamo a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni, un monito importante rammentato dal Santo Padre proprio in questi giorni particolari. Del resto, la risposta del nostro governo è aberrante: nessuna condanna a Netanyahu ma critiche alla Corte penale internazionale che osa esprimersi a conflitto in corso nel tentativo di fermare questo sterminio, nessuno stop alla consegna di materiale bellico al criminale esercito israeliano, e miliardi di euro in manovra alla lobby delle armi sottratti ai servizi pubblici e alle generazioni future. La guerra non può essere la risposta all’agenda governativa e l’esecutivo si deve muovere in maniera diametralmente opposta rispetto alla strada intrapresa. In memoria di tutti i bambini palestinesi che stanno morendo e soffrendo a Gaza, in Ucraina e ovunque si combatta, l’appello al governo italiano è di non fomentare guerre ma sostenere la diplomazia e la ricerca della pace”.

Lo dichiara la senatrice del Movimento 5 Stelle Vincenza Aloisio.

