(AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 dicembre 2024 *MANOVRA, PIRRO (M5S): UNA LEGGE DI BILANCIO DA BESTIE*

Roma, 27 dicembre. “Viviamo in una realtà parallela. Per i sudditi di

Giorgia va tutto bene e ce n’è per tutti. In realtà quello che serve al

Paese in questa Legge di bilancio non c’è. Dite che tagliate le tasse, ma

non si capisce a chi. Al ceto medio no di sicuro. Il taglio del cuneo

fiscale è solo una conferma di una misura in vigore da due anni. Spesso

negli interventi della maggioranza sento rabbia e rancore, la voglia di

istigare qualcuno contro qualcun altro. Eppure, secondo l’antropologa

Margaret Mead, il primo segno di civiltà è stato un femore rotto e poi

guarito: la prova che qualcuno ha curato chi si era rotto il femore stesso.

Ecco, aiutare qualcuno in difficoltà. Ne consegue che voltarsi dall’altra

parte, quando qualcuno è in difficoltà, significa che lì la civiltà finisce

e restano solo le bestie”. Lo ha detto Elisa Pirro, capogruppo M5S in

Commissione bilancio del Senato, durante la discussione in aula sulla

Manovra.