(AGENPARL) - Roma, 26 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 dicembre 2024 ROMA, BARBERA(PRC): “I SENZA FISSA DIMORA MORTI PER FREDDO SEGNANO UNA

SCONFITTA PER ROMA ”

“Ci addolora profondamente apprendere oggi la notizia del decesso di

un’altra persona senza fissa dimora per ipotermia, dopo quella avvenuta a

due passi da San Pietro, a poche ore dall’apertura della Porta Santa. Non è

certo un bell’inizio per il Giubileo, ma quello che ci scandalizza è che

questi decessi, come d’altronde i precedenti, non facciano neanche più

notizia. Non si registrano commenti né dagli amministratori capitolini, né

tanto meno dagli altri esponenti politici impegnati in ben altri dibattiti

o a inaugurare opere. Eppure questi decessi dovrebbero far riflettere e

provocare forte indignazione perché segnano la sconfitta della politica e

delle istituzioni pubbliche”. È quanto dichiara Giovanni Barbera, membro

del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista. “Non è un

mistero – continua Barbera – che il nostro Paese e la nostra Città hanno

lasciato ai margini per troppi anni i problemi delle persone senza fissa

dimora che rappresentano a Roma una città nella città. Il Comune di Roma ne

ha censiti qualche anno fa circa 8.000, ma un rapporto

dell’associazione Nonna Roma, pubblicato nel 2022, segnalava la presenza a

Roma di circa 20 mila persone prive di un tetto sopra la testa. La verità è

che questo problema non può essere delegato al volontariato, né affrontato

in un’ottica di tipo caritatevole. La povertà viene ancora considerata una

colpa individuale da espiare e occultare e non l’effetto perverso di un

modello di società sempre piú escludente, che taglia fuori le persone piú

deboli. Questo è il logico risultato delle politiche pubbliche degli ultimi

decenni, finalizzate, con poche eccezioni, solo a tagliare servizi e

investimenti nel sociale. Politiche che hanno ridotto l’assistenza sociale

delle amministrazioni comunali in interventi di tipo caritatevole, delegati

agli enti del privato sociale. Quello che manca è un serio intervento

pubblico che affronti soprattutto le cause che costringono migliaia di

persone a vivere sulla strada in condizioni che non sono degne per un

essere umano. E’ vergognoso che Roma, una delle capitali più ricche e

importanti al mondo, sia anche la capitale dei senza fissa dimora e dei

diritti negati”.