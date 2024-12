(AGENPARL) - Roma, 26 Dicembre 2024

gio 26 dicembre 2024 CITTA' DI TREIA

Provincia di Macerata

REGALO DI NATALE DELL’ASSOCIAZIONE “ADESSO YOGA ASD”, DONATO UN

DEFIBRILLATORE PER LA COMUNITÀ DI TREIA

Un importante gesto di solidarietà e attenzione al benessere della comunità arriva

dall’Associazione “Adesso Yoga ASD”, che ha donato un defibrillatore automatico esterno

(DAE), posizionato fuori della propria sede a Borgo. Questo dispositivo salvavita sarà a

disposizione non solo dei soci dell’associazione, ma anche di tutti i cittadini non tesserati,

contribuendo così a garantire una maggiore sicurezza per l’intera popolazione.

L’iniziativa non si ferma qui: alcuni soci dell’associazione hanno già dato la loro adesione per

partecipare al corso di formazione sull’uso dei DAE, organizzato dal Centro di Formazione

centrale Operativa del 118 di Macerata guidato dalla Dott.sa Elena Ricotta e con il

finanziamento del Comune di Treia.

Il corso, in partenza tra gennaio e febbraio 2025, prevede la formazione di 12 cittadini e 9

partecipanti sono già stati individuati grazie all’impegno di “Adesso Yoga ASD”.

Grazie a questa formazione, sarà possibile nel corso del 2025 posizionare due ulteriori

defibrillatori: uno a Passo di Treia e uno a Chiesanuova.

Questo progetto si aggiunge al lavoro già svolto dall’amministrazione comunale, che ha dotato

tutti gli impianti sportivi cittadini di defibrillatori grazie anche a specifiche donazioni delle varie

associazioni operanti sul territorio per promuovere una cultura della prevenzione e del primo

soccorso.

«Ringrazio l’Associazione ‘Adesso Yoga ASD’ – ha detto il sindaco Franco Capponi nel corso

della cerimonia di consegna del DAE – e in particolare la presidente Barbara Rossetti per il

prezioso contributo che ha saputo dare e colgo l’occasione per stimolare altri volontari a

partecipare a questi corsi e la Dott.ssa Cristina Ciucci per la presenza all’evento e per

l’assistenza che ci darà durante lo svolgimento dei Corsi DAE.

Acquisire competenze e strumenti per l’uso dei defibrillatori significa fare un passo concreto

verso una comunità più sicura e consapevole.

La pratica dello yoga inoltre, cuore delle attività dell’associazione, rappresenta un prezioso

contributo al benessere del corpo e della mente delle persone che lo praticano, soprattutto in

età matura. Attraverso esercizi che favoriscono l’equilibrio interiore e la consapevolezza, lo

yoga contribuisce a distendere le tensioni, a migliorare la qualità della vita e può essere

praticato comunque a tutte le età».

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini interessati a informarsi ed eventualmente

iscriversi a questa importante opportunità formativa, che verrà offerta gratuitamente ai

partecipanti.

