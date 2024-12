(ACON) SPORT. BERNARDIS (FP): 20MILA EURO PER CALCIO FEMMINILE EUROPEADA

(AGENPARL) - Roma, 24 Dicembre 2024

(ACON) Trieste, 24 dic – "È stato approvato il mio emendamento,

finalizzato a garantire un finanziamento straordinario di 20mila

euro all’Ente organizzatore del torneo di calcio femminile delle

rappresentative delle minoranze linguistiche, che si svolger? nel

2025. Questa iniziativa, che unisce sport e identit? culturale, ?

un’opportunit? importante per valorizzare le peculiarit? delle

nostre comunit? linguistiche regionali”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis

(Fedriga presidente), sottolineando il valore strategico della

misura da lui proposta e approvata nell’ambito della manovra

finanziaria 2025.

“L’obiettivo – spiega Bernardis – ? duplice: da un lato,

promuovere le lingue minoritarie friulana, slovena e tedesca,

veri e propri pilastri del patrimonio culturale regionale, e

dall’altro utilizzare lo sport come veicolo di inclusione,

coesione e rispetto reciproco. Il torneo di calcio femminile,

parte del percorso verso l’Europeada 2028, sar? un’occasione

straordinaria per unire tradizioni e attivit? sportive,

rafforzando i legami tra le diverse comunit? linguistiche”.

“L’Europeada – prosegue il consigliere di maggioranza – non ?

solo il pi? grande festival della cultura popolare europea, ma

anche un simbolo di collaborazione e dialogo tra le nazioni. Il

torneo del 2025 sar? un tassello fondamentale per preparare il

nostro territorio a questo importante evento internazionale,

dimostrando la volont? della Regione di tutelare e valorizzare le

nostre radici culturali con uno sguardo attento al futuro”.

“Ringrazio il presidente Fedriga e la Giunta regionale per aver

accolto la mia proposta emendativa, riconoscendone il valore

culturale e sociale. Questo supporto concreto, unito all’impegno

di tutti i soggetti coinvolti, contribuir? a consolidare il ruolo

del Friuli Venezia Giulia quale esempio di inclusione e

promozione delle proprie peculiarit? identitarie”, conclude la

nota stampa di Diego Bernardis.

