Gli auguri di Fidas e Centro Trasfusionale

Gli auguri di Fidas e del Centro Trasfusionale

L’appello alla donazione di sangue si rinnova in occasione del tradizionale appuntamento per il brindisi di fine anno

Pescara, 23 Dicembre 2024 – Insieme per la vita da più di quarant’anni. E’ un sodalizio storico quello tra la Fidas donatori di sangue e il Centro trasfusionale dell’ospedale civile. Un connubio che li unisce giorno dopo giorno nell’impegno costante di salvare vite umane attraverso la donazione di sangue, e che viene celebrato in occasione del tradizionale appuntamento con il brindisi di fine anno. Accanto alla presidente di Fidas Pescara Anna Di Carlo, la direttrice del Centro Trasfusionale Anna Maria Quaglietta, il consiglio direttivo, e poi donatori, medici, infermieri e amici dell’associazione, grandi e piccini, si sono ritrovati per il tradizionale scambio di auguri.