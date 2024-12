Galleria dell’Accademia di Firenze, ingresso gratuito per la #domenicalmuseo – Domenica 5 gennaio il museo è visitabile gratuitamente. Apertura straordinaria lunedì 6 gennaio

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

segnaliamo le aperture durante le festività natalizie della Galleria dell’Accademia di Firenze. Il museo accoglierà i visitatori domani, martedì 24 e martedì 31 dicembre con chiusura anticipata alle ore 18 (ultimo ingresso alle ore 17,15). Domenica 5 gennaio tornerà la “Domenica al Museo” ad ingresso gratuito con orario continuato dalle 8,15 alle 18,50 (ultimo ingresso alle ore 18,20). Lunedì 6 gennaio in occasione della festa dell’Epifania la Galleria dell’Accademia sarà aperta straordinariamente dalle ore 8,15 alle 18,50 (ultimo ingresso alle 18,20).

Domenica 5 gennaio 2025 la Galleria dell’Accademia di Firenze apre le porte gratuitamente grazie alla “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito ai musei e ai parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Il museo sarà aperto con orario continuato dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso alle 18.20). Lunedì 6 gennaio 2025, inoltre, in occasione dell’Epifania la Galleria dell’Accademia effettuerà un’apertura straordinaria – con il medesimo orario e le regolari tariffe.

Grazie alla #DomenicalMuseo, in questo primo fine settimana del 2025 sarà possibile ammirare gratuitamente le collezioni permanenti del museo fiorentino – il David e i Prigioni di Michelangelo Buonarroti, la collezione di modelli in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo Luigi Pampaloni, i dipinti della tradizione pittorica fiorentina medievale e rinascimentale.

Ad arricchire e completare la visita, il Museo degli Strumenti Musicali e la mostra “Controcanto”. Il primo è al centro di un progetto di rinnovo avviato all’inizio di dicembre con l’esposizione di tre prestigiose spinette veneziane cinquecentesche – i lavori proseguiranno nel 2025. La mostra “Controcanto”, invece, sarà visitabile fino al 6 gennaio 2025. L’esposizione temporanea, inaugurata lo scorso 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, propone un dialogo tra le opere dell’artista Daniela De Lorenzo e ritratti femminili dello scultore ottocentesco Lorenzo Bartolini.

Ricordiamo, infine, che la Galleria dell’Accademia di Firenze accoglierà i visitatori anche martedì 24 e martedì 31 dicembre: in entrambi i giorni il museo effettuerà una chiusura anticipata alle ore 18, con ultimo ingresso alle ore 17.15.