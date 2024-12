[Comune Palermo] Delibera Consiglio dei Ministri per fondi Borgo Nuovo – Dichiarazione presidente V Circoscrizione

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 *«Finalmente un governo che si occupa delle periferie della città,

approvando in Consiglio dei Ministri una delibera che stanzia fondi per

Borgo Nuovo.Rivolgo il ringraziamento al Governo nazionale al Ministro

Musumeci e in particolare al Sindaco di Palermo che in questa metà del

mandato ha dovuto affrontare una serie di emergenze importanti per la

nostra città.Finalmente viene posta un’attenzione particolare sulle

periferie, al collasso da decenni e che in passato erano viste come

quartieri di serie B, abitati da cittadini di serie B.Grazie

all’amministrazione Lagalla torna al centro dell’attenzione la periferia e

la Palermo di domani.Borgonuovo sarà protagonista di un volano di sviluppo

e di riqualificazione del nostro territorio».*

Lo dichiara il presidente della V circoscrizione, Andrea Aiello.

