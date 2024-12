(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 Agenzia Entrate, De Palma (FI): “Buon lavoro a neo direttore Carbone. Sua esperienza per obiettivo comune Fisco amico”

A Vincenzo Carbone, nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate, le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Siamo certi che farà un ottimo lavoro e che la sua lunga esperienza e conoscenza dell’amministrazione finanziaria lo porterà a centrare tutti gli obiettivi. Il dottore Carbone ha contribuito nel disegno di riforma fiscale che stiamo portando avanti e sono certo che saprà coniugare e trasformare le indicazioni del Parlamento in atti e scelte operative, verso quello che è l’obiettivo comune, ovvero un Fisco amico per i cittadini e per le imprese”.

Così in una nota Vito De Palma, deputato di Forza Italia e capogruppo in Commissione Finanze della Camera.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma