Accrediti MEDIA Torino 2025 – Universiadi – Informazioni per i giornalisti

(AGENPARL) – lun 23 dicembre 2024 accredito obbligatoria per i media in vista delle Universiadi che si

svolgeranno dal 13 al 23 gennaio 2025 a Torino, Pragelato, Bardonecchia,

Pinerolo, Torre Pellice e Sestriere.

Si consiglia di completare la procedura di accredito entro i primi giorni

di gennaio,

grazie per l’attenzione

Francesca Vittori

Addetta Stampa Comune di Pinerolo

Facebook: fra.vittori

LinkedIn: Francesca Vittori

Skype: fra.vittori

Buongiorno,

per quanto riguarda le modalità di accredito per i Torino 2025 FISU Games,

vi invio la *procedura di accredito MEDIA*, valida anche per redazione

web/radio, uffici stampa e social degli atenei, con l’indicazione

possibilmente di accreditare max. 5 media/ateneo.

Qui https://accreditation.fisu.net/sites/universiades/WU2025/Pages/Home.aspx il

link MEDIA.

Per poter inviare la propria richiesta è necessario creare il proprio

account alla voce “Are you a media”, accedere con la propria password,

selezionare “Personal data form” e successivamente “+ new item”, dove si

aprirà il form da compilare e inviare. Riceverete notifica di ricezione e –

nei giorni successivi – la conferma di approvazione. Vi invitiamo a

richiedere il vostro accredito non appena possibile.

Vi ringrazio per condividere la procedura con la vostra rete di contatti

media, nazionale ed internazionale.