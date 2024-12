🩰 Un regalo speciale per chi ama la Danza Classica

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2024

** Ritorna Les Étoiles

** a Roma

Les Étoiles fa ritorno nella capitale per salutare l’anno nuovo e anche per celebrare il suo 10° compleanno che giungono da tutto il mondo le star protagoniste di danza tra cui il coreano Kimin Kim dal Teatro Mariinsky di San Pietroburgo.

Per ricevere lo sconto, basterà andare al link “Acquista il biglietto”, e scrivere il codice sconto indicato nella newsletter nella casella “Codice Promozione”.

* Lo sconto è valido solo per la data sotto indicata.

CODICE SCONTO:

LESETOILESAMBASCIATA

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

a Roma (Sala S. Cecilia)

Data dello spettacolo valido per lo sconto:

5 Gennaio 2025, ore 21:00

