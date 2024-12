NOMINA VERTICE FIPE LAZIO SUD – DICHIARAZIONE ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 dicembre 2024 Tiero (FdI): “Fipe Lazio Sud, auguri di buon lavoro a Valentina Picca

Bianchi”

Roma, 22 dicembre – “Intendo rivolgere i miei migliori auguri di buon

lavoro a Valentina Picca Bianchi, per la nomina a presidente della Fipe

Lazio Sud. Si tratta della personalità che più di ogni altra può

valorizzare le tante eccellenze del territorio del Lazio meridionale ed ho

la certezza che saprà mettere a frutto i valori e le competenze già

dimostrate in altri precedenti incarichi. Abbiamo già avuto modo di

apprezzare le sue doti e le competenze in qualità di presidente nazionale

donne imprenditrici presso la Federazione italiana dei pubblici esercizi

(Fipe). Sono certo che con Valentina Picca Bianchi potremo portare avanti

una proficua collaborazione ed una sinergia istituzionale di valore. Oggi

più che mai il nostro territorio ha bisogno di persone capaci che sappiano

interpretare i bisogni e le esigenze di una nuova classe imprenditoriale.

Si avverte la necessità di fare sistema per portare a casa risultati

fondamentali per la crescita dei nostri territori. E lo si può fare

soprattutto attraverso la condivisione di obiettivi comuni. Sono sicuro che

Valentina Picca Bianchi saprà interpretare al meglio il ruolo che le è

stato assegnato”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio