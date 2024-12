(AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 dicembre 2024 LAVORO, TURCO (M5S): “FDI SOSTIENE L’ORCHESTRA MA DIMENTICA LAVORATORI POVERI E PRECARI”

Roma, 22 dic. – “Il governo si è opposto a tutte le nostre proposte contro la povertà e per salari dignitosi, non ha approvato le misure legate alle emergenze del territorio di Taranto, come quelle di aumentare la cassa integrazione per i lavoratori ex ILVA che sono nella stessa condizione economica da oltre dieci anni, non ha accettato la proroga dell’indennità dei lavoratori portuali al 2025/2026 e si è disinteressato per tutte le vertenze in corso come quelle dei 120 lavoratori Hiab a rischio licenziamenti e in ultimo dei 400 dipendenti di Assocontact che lottano contro un contratto pirata. In compenso, in manovra ha approvato un emendamento sull’Orchestra della Magna Grecia di Taranto presentato da Fratelli d’Italia. Nulla contro questo encomiabile sforzo economico di 800 mila euro, ma sarebbe stata altrettanto meritevole l’approvazione anche di altre proposte come quelle di sostenere i più fragili, i lavoratori poveri, i cassintegrati, come ha dimostrato invece il Movimento 5 Stelle, inserendo in manovra l’istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto ILVA. In questo drammatico contesto di emergenze, francamente ci saremmo aspettati una più significativa attenzione alle emergenze economiche e del lavoro”. Lo scrive in una nota il parlamentare tarantino Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

